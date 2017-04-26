Pınar O İsimlerle Erzağını Neden Ayırdığını Açıkladı?

Survivor Panorama'ya konuk olan Pınar, Ünlüler takımından Sedat ve Fatih'le erzağını neden ayırdığını açıkladı.

Survivor Panorama'ya konuk olan Pınar, Ünlüler takımından Sedat ve Fatih'le erzağını neden ayırdığını açıkladı.

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