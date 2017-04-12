Pınar Mahallesi'nde 40 Bin m2 Parke Taş Kaplandı

Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 40 bin m2 parke taşı ile kaplandı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ''Pınar Mahallemizde uzun soluklu bir çalışma başlatmıştık. Bu kapsamda 40'a yakın sokak ve caddemizi yenileyerek 40 bin m2 parke taşı kapladık. Söz verdiğimiz gibi Pınar mahallemizde bozuk yol kalmayana kadar çalışacağız'' dedi.