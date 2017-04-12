Pınar Mahallesi'nde 40 Bin m2 Parke Taş Kaplandı
Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Pınar Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl başlatılan parke taşı kaplama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 40 bin m2 parke taşı ile kaplandı.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ''Pınar Mahallemizde uzun soluklu bir çalışma başlatmıştık. Bu kapsamda 40'a yakın sokak ve caddemizi yenileyerek 40 bin m2 parke taşı kapladık. Söz verdiğimiz gibi Pınar mahallemizde bozuk yol kalmayana kadar çalışacağız'' dedi.