Pınar Kür ile Edebî Kazılar
Çağdaş edebiyatımızın önemli yazarlarından biri olan Pınar Kür, Nilüfer'e geliyor.
Çağdaş edebiyatımızın önemli yazarlarından biri olan Pınar Kür, Nilüfer'e geliyor. Sırma Köksal'ın sorularıyla eşlik edeceği Pınar Kür ile Edebi Kazılar söyleşisi, Akkılıç Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. 18 NİSAN SALI SAAT 19: 00 AKKILIÇ KÜTÜPHANESİ
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Akkılıç Kütüphanesi
Mekan Adresi : Ataevler Mah. Yılmaz Akkılıç Cd. Basın Kültür Sarayı Kat: 2
Başlangıç Saati : 18.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Pınar Kür ile Edebi Kazılar
Tür : Söyleşi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io