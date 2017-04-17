Pınar Kür ile Edebî Kazılar

Çağdaş edebiyatımızın önemli yazarlarından biri olan Pınar Kür, Nilüfer'e geliyor. Sırma Köksal'ın sorularıyla eşlik edeceği Pınar Kür ile Edebi Kazılar söyleşisi, Akkılıç Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. 18 NİSAN SALI SAAT 19: 00 AKKILIÇ KÜTÜPHANESİ



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Akkılıç Kütüphanesi



Mekan Adresi : Ataevler Mah. Yılmaz Akkılıç Cd. Basın Kültür Sarayı Kat: 2



Başlangıç Saati : 18.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Pınar Kür ile Edebi Kazılar



Tür : Söyleşi



Ücretlimi? : Hayır