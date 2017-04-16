Pınar Karşıyakalı Egemen Kadro Dışı

PINAR Karşıyaka'da altyapı patentli pivot Egemen Güven, Darüşşafaka Doğuş maçı öncesi antrenör Nenad Markovic'le antrenmanda tartıştığı için süresiz kadro dışı bırakıldı.



Yeşil kırmızılıların eski basketbolcularından Sadık Güven'in oğlu olan 21 yaşındaki Egemen, özellikle Genç Milli Takım'daki performansıyla parladı. NBA adayı olarak görülen 2.13'lük Egemen, U16 ve U18 kategorisinde ay yıldızlı ekibimizle 3 Avrupa şampiyonluğu, U19 Milli Takımı'nda ise dünya üçüncülüğü kazandı. Egemen Güven, 2014 U18 Avrupa Şampiyonası'nda turnuvanın en değerli oyuncusu unvanını da aldı



Pınar Karşıyaka ile 18 yaşına bastığı yaz sorunlu bir sürecin ardından 4 yıllık sözleşme imzalayan Egemen, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve lig şampiyonluğu kazanan kadrolarda yer almasına rağmen bir türlü istediği süreleri bulamadı. Bu sezon yeni yapılanmayla 12 kişilik kadroda altyapıdan 3 oyuncuyla yola çıkan Pınar Karşıyaka'da patlama beklenen isimlerden Egemen, yine tutuk kaldı.



Ligde 26 maçın 16'sında şans bulup ortalama 9 dakika süre alabilen Egemen, 3.6 sayı, 2.6 ribaundluk istatistik yakaladı. Egemen, Avrupa'da da takımına 3.6 sayı, 2.3 ribaundluk katkı yaptı. Fazla süre alamadığı için sıkıntılı olduğu öğrenilen Egemen'in yaşadığı son olay, kulübüyle ipleri kopma noktasına getirdi.



- İzmir