Pınar Karşıyaka'ya Alman Rakip

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nu 3'üncü sırada bitirerek play off etabına kalan Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oldu. Yeşil kırmızılılar, bugün İsiviçre'de gerçekleşen kura çekiminde Alman temsilcisi Fraport Skyliners ile eşleşti. Frankfurt ekibi A Grubu'nu 5'inci basamakta tamamlamıştı. Son 32 turundaki ilk maçlar 7-8 Şubat'ta rövanşlar ise 21-22 Şubat'ta oynanacak. Pınar Karşıyaka, rakibini elediği takdirde, play off oynamadan adını direkt son 16 turuna yazdıran Beşiktaş Sompo Japan'la karşılaşacak.









- İzmir