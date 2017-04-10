Pınar Karşıyaka Uzatmalarda Kazandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes'i konuk eden Pınar Karşıyaka, normal süresi 89-89 biten karşılaşmada rakibini 100-96'lık skorla mağlup etti.

Pınar Karşıyaka Uzatmalarda Kazandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes'i konuk eden Pınar Karşıyaka, normal süresi 89-89 biten karşılaşmada rakibini 100-96'lık skorla mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, İsmail Aydın xx, Semih Vural xx

Pınar Karşıyaka: Petway x 4, Muhammed xx 11, Egemen x, Green xx 15, Brown xx 24, Owens xx 18, Erdi xx 6, Summers xx 22

Başantrenör: Nenad Markovic

Anadolu Efes: Thomas xx 8, Doğuş xx, Brown xx 16, Cedi Osman xx 19, Heurtel xx 3, Can Maxim Mutaf xx 14, Paul xx 12, Dunston xx 24, Kirk x

Başantrenör: Velimir Perasovic

1. periyot: 22-28 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 41-45 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 64-66 (Anadolu Efes lehine)

Normal süre: 89-89

5 Faul: Cedi Osman, Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Owens (Pınar Karşıyaka)

(Ali Gözeten/İHA)

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