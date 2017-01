Pınar Karşıyaka'nın Konuğu Best Balıkesir

SPOR Toto Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'ye 72-68 mağlup olan Pınar Karşıyaka yarın, son maçında Yeşil Giresun Belediyespor'u 81-76 mağlup edip rahat bir nefes alan Best Balıkesir'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.



Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Rus temsilcisi Avtodor Saratov önünde elde ettiği 78-65'lık galibiyetle moral bulan Pınar Karşıyaka'da Antrenör Nenad Markovic, Best Balıkesir'i de mağlup ederek ligde iyi bir konuma gelmek istediklerini söyledi.



Eski takımı Pınar Karşıyaka'ya rakip olacak Best Balıkesir antrenörü Hakan Demir ise galibiyet serisisini sürdürmek istediklerini belirtti.





- İzmir