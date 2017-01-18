Pınar Karşıyaka-Khimik: 77-70





SALON: Mustafa Kemal Atatürk



HAKEMLER: Janusz Calik (Polonya) (xx), Marius Ciulin (Romanya) (xx), Luka Kardum (Hırvatistan) (xx)



PINAR KARŞIYAKA: Green (xxx) 12, Alp (xxx) 13, Ponitka (xx) 8, Summers (xxx) 17, Owens (xxx) 9, Brown (x), Muhammed (xxx) 12, Soner (x), Egemen (xx) 4, Petway (x) 2



KHIMIK: Smith (xxx) 25, Riabchuk (x) 1, Petrov (x) 6, Koniev (xxx) 10, Antypov (xx) 6, Love (xxx) 14, Bejerano (x) 3, Prokopenko (x), Pavlov (x), Sydorov (x) 5



1. PERİYOT: 22-13



İLK YARI: 34-26



3. PERİYOT: 56-48



FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Ukrayna temsilcisi Khimik'i yenerek Play-Off'a kalmayı garantiledi: 77-70. Karşıyaka'da Summers 17, maça ilk 5'te başlayan genç oyuncu Alp 13 sayı üretti. Grupta 13 maçta 8 galibiyete ulaşan yeşil-kırmızılı ekip, haftaya ikinci sırada başlayan, Rusya deplasmanında Avtodor Saratov'a yenilen Umana Reyer'i de yakaladı. Kaf-Kaf, son hafta Joensuu Kataja'yı yendiği takdirde grubu ikinci sırada tamamlayacak. Karşıyaka'nın mağlubiyeti durumunda Umana Reyer'in CSM CSU Oradea'ya yenilmesi temsilcimize ikincilik için yetecek . Şampiyonlar Ligi'nde 5 gruptan en iyi galibiyet sayısına ulaşan 3 grup ikincisi, Play-Off'un ilk etabında maç yapmadan direkt son 16'ya kalacak.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçı Karşıyaka'nın taraftar gruparından 1912 Curva'nın davetlisi olarak İzmir'e gelen gaziler de izledi. Emekli Deniz Krmay Albay Ali Türkşen ve gaziler, Karşıyaka Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı'ya karşılaşma öncesi çiçek verdi. Taraftarlar, 'Proje omuz omuza' organizasyonu kapsamında önümüzdeki Nisan ayında Everest Base Camp'a giderek Türk Bayrağı ve Atatürk posterini dalgalandıracak gazileri, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla karşıladı. Gaziler ve Karşıyaka taraftarları, maç içinde birlikte İzmir Marşı'nı söyledi, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye tezüharat yaptı. Gaziler ve taraftarlar, 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'ne yönelik yapılan terör saldırısında canı pahasına teröristleri engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i de unutmadı. Pınar Karşıyakalı oyuncular da maç sonrası alkışlarla gazilerin yanına giderek birlikte fotoğraf çektirdi.



Karşıyaka, ilk periyotta Smiht'le etkili olan rakibe maça ilk 5'te başlayan genç oyuncusu Alp'in dış atışlardan bulduğu 8 sayıyla karşılık verdi. Alp'e pota altından Owens da katılınca Kaf-Kaf ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.



İkinci periyotta Khimik, temsilcimizin sert savunması karşısında ilk 5 dakika skor üretemedi. Bu bölümde fark 31-13'le 18 sayıya kadar çıktı. Devrenin son bölümünde üst üste sayılar bulan rakip, farkı eritmeye çalışsa da ilk yarı 34-26 tamamlandı. Üçüncü periyotta rakip, Smith'in sayılarıyla farkı 3'e kadar düşürse de periyot 56-48 tamamlandı. Son 10 dakikalık bölümde Summers, Green ve Muhammed'in etkili olduğu Pınar Karşıyaka, maçı 77-70 kazandı. - İzmir