Pınar Karşıyaka İlk Defa 55 Sayıda Kaldı

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş yenilgisinden sonra Galatasaray Odeabank'a da 67-55 mağlup olan Pınar Karşıyaka, sezonun en kötü hücum performansını sergilerken 6'ncı olma ihtimalini de kaybetti.



Bu sezon lig, Türkiye Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 49 maça çıkan Pınar Karşıyaka, ilk defa 55 sayıda kaldı. Sezonun bitimine 3 hafta kala 14 galibiyet, 13 yenilgisi bulunan yeşil kırmızılı ekip 17 galibiyete ulaşan altıncı Galatasaray'ı yakalama ihtimalini yitirdi. Pınar Karşıyaka'nın ilk iki sıradaki Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten biriyle eşleşme ihtimali yüksek.



Yeşil kırmızılı ekip, üst üste 2 yenilgiyle son 2 maçını kazanan dokuzuncu sıradaki Tofaş'ın kendisiyle aradasınki galibiyet farkını 2'ye indirmesine de engel olamadı. Galatasaray mağlubiyetinin ardından, "Birçok oyuncum bugün burada değildi. Maça gelmemiş gibiydiler, neredeydiler bilmiyorum?" diyerek ironi yapan antrenör Nenad Markovic, "Özellikle ikinci yarıda kazanmak için hiçbir şey yapmadık. İki hafta önceki oyunumuzla şimdiki oyunumuz inanılmaz şekilde farklıydı. Play off'u garantileyip o bölüme güçlü girmek istiyorsak, mental olarak daha iyi olmalıyız" dedi. - İzmir