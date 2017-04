Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece: 84-78

SALON: Mustafa Kemal Atatürk



HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Ziya Özorhon (xx), Halit Can Cihan (xx)



PINAR KARŞIYAKA: Green (xx)6, Brown (x)5, Ponitka (xxx)19, Summers (xxx)19, Owens (xxx)21, Muhammed (xxx)10, Egemen (x)2, Soner (x)2



DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Johnson (xx)9, Abercrombie (xx)6, Stipanovic (xxx)14, Hayes (xxx)14, Caloiaro (xxx)20, Mutlu (x), Burak Can (xx)5, Tayfun (x), Buckner (xxx)8, Ceyhun (x)2



1. PERİYOT: 26-24



İLK YARI: 45-42



3. PERİYOT: 67-65



SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, üst üste 2 yenilginin ardından evinde Demir İnşaat Büyükçekmece'yi mağlup etti: 84-78.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maçta Owens 21, Ponitka ve Summers 19'ar sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı. Bu skorla ligde 28 haftada 15 galibiyete ulaşan Pınar Karşıyaka play off hattındaki yerini korudu.



Maça pota altından bulduğu kolay basketlerle önde başlayan Pınar Karşıyaka, kısa sürede farkı 9 sayıya kadar çıkardı. Periyodun son bölümünde ev sahibi ekibin üst üste top kayıplarından yararlanan Büyükçekmece farkı eritti. Johnson'un son saniye turnikesiyle periyot 26-24 sonuçlandı. İkinci periyodun başında etkili oyununu sürdüren konuk takım, devrenin bitimine 6 dakika kala Ceyhun'un sayılarıyla 31-30 üstünlüğü yakalayıp ardından farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Bu bölümde Green ve Ponitka'nın 6 sayısıyla oyuna yeniden denge getiren yeşil kırmızılı ekip, Muhammed'in son saniye üçlüğüyle soyunma odasına 45-42 önde girdi.



Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodun başında Ponitka ve Summers'ın sayılarıyla farkı yeniden 9'a taşısa da Demir İnşaat Büyükçekmece maça tekrar ortak oldu.



Dördüncü periyot 2 sayı farkla, 67-65 Karşıyaka üstünlüğüyle başladı. Çekişmeli geçen son 10 dakikada daha az hata yapan Pınar Karşıyaka, salondan 84-78 galip ayrıldı. - İzmir