Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Doğuş: 90-95





SALON: Mustafa Kemal Atatürk



HAKEMLER: Serkan Emlek (xx), Özlem Yalman (xx), Halil Baldemir (xx)



PINAR KARŞIYAKA: Green (xxx) 33, Muhammed (xxx) 15, Erdi (x), Summers (xxx) 24, Owens (xxx) 10, Petway (xx) 8, Alp (x)



DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: Wilbekin (xxx) 27, Wanamaker (xxx) 28, Clyburn (xx) 5, Zizic (x) 2, Harangody (xxx) 9, Birkan (xx) 6, Furkan (x) 4, Mehmet Yağmur (x), Okben (x), Anderson (xxx) 14



1. PERİYOT: 25-18



İLK YARI: 42-29



3. PERİYOT: 68-57



5 FAUL: Erdi (39.38) (Pınar Karşıyaka)



SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, son 5 maçta 4 galibiyetin ardından uzun süre önde götürüp üçüncü periyotta bir ara farkı 19 sayıya kadar çıkardığı karşılaşmada Darüşşafaka Doğuş'a mağlup oldu: 90-95. Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Ponitka ve Soner, anneannesinin cenazesi nedeniyle ABD'ye giden Brown ile son antrenmanda Antrenör Nenad Makrovic'le tartıştığı için kadro dışı bırakılan Egemen forma giymedi. Üst üste altıncı galibiyetini alan Darüşşfaka'da Wannamaker 28, Wilbekin 27 sayıyla takımlarını zafere taşıdı. 14 galibiyette kalan Kaf-Kaf'a Green'in 33 sayısı yetmedi.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda Green, Owens ve Summers'la etkili olan Pınar Karşıyaka, Muhammed'in 3 sayısıyla periyodu 25-18 önde tamamladı. İkinci periyotta Darüşşafaka Doğuş'un 8 dakika boyunca üst üste hücumlardan boş dönmesinden faydalanan evsahibi ekip, farkı 18 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı sonunda soyunma odasına 42-29, Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta fark bir ara 19 sayıya kadar çıksa da son 10 dakikalık bölüm 11 sayı farkla, 68-57 başladı. Son periyotta Darüşşafaka, dar rotasyon nedeniyle yorgunluk belirtileri gösteren Karşıyaka önünde Wilbekin, Wannamaker ve Anderson'un skorer oyunlarıyla farkı eritti. Son 3 dakikaya 2 sayı farkla, 89-87 girildi. Darüşşafaka, bitime 1 dakika 58 saniye kala Wannamaker'ın basketiyle durumu 89-90'a getirip uzun süre sonra ilk kez öne geçti. Son bölümde yeşil-kırmızılı ekip bitime 4 saniye kala Green'le hücumdan boş döndü. Anderson, faul atışı ve son saniye smacından bulduğu 3 sayıyla skoru belirledi: 90-95. - İzmir