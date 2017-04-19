Pınar Karşıyaka'da 'Referandumda Evet - Hayır' Kavgası Çıktı

Karşıyaka basketbol takımına 'Pınar' markasıyla sponsor olan Yaşar Holding'in yönetim kurulu başkanı Selim Yaşar, referandumun ardından paylaştığı 'Evet' mesajı nedeniyle Karşıyakalı taraftarlarla karşı karşıya geldi.

"DOĞRU KARAR VEREN TÜRK HALKINA SELAMLAR"

DHA'dan Ergin Karataş'ın haberine göre, Facebook'tan 'EVET doğru karar veren Türk halkına şükranlar' paylaşımında bulunan Yaşar, Karşıyaka ilçesinin referandumda yüzde 83.2'yle 'Hayır' dediğini hatırlatan yeşil-kırmızılı taraftarlarla girdiği tartışmanın ardından bu mesajını sildi.

"SPONSORLUĞU GÖZDEN GEÇİRMEK GEREK"

Bir arkadaşının mesajını silmesini eleştirmesi üzerine, "Karşıyaka zarar görmesin diye silmiştim, 45 milyon borcu olduğu gibi biline" diye yazan Yaşar, bir başka takipçisinin, "Siz Karşıyaka'yı düşünmeyin, Yaşar Holding'i düşünün" mesajına ise, "En yüksek Hayır Karşıyaka'dan YH (Yaşar Holding) düşünüyorum ve Ankara ile ters düşmemek için sponsorluğu yeniden gözden geçirmek gerekli" yanıtını verdi.