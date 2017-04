Pınar Karşıyaka'da Play Off Büyük Ölçüde Garanti

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde pazartesi günü THY Euroleague'de adını son 8 takım arasına yazdıran Anadolu Efes'i 12 sayı geriden gelip uzatmada 100-96 yenerek üst üste 3'üncü, son 5 maçta ise 4'üncü galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, bitime 5 hafta kala play off oynamayı büyük ölçüde garantiledi.



Bu sezon yeni bir teknik heyet ve takımla yola çıkan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elendikten sonra tüm konsantrasyonunu lige veren Pınar Karşıyaka, normal sezonun son 5 haftasına 14 galbiyetle yedinci sırada girdi. Play off barajının hemen altındaki 9'uncu sıradaki Tofaş, 25 maçta 10 galibiyetle Karşıyaka'nın 4 galibiyet gerisinde bulunuyor.



Ligde 9'ar galibiyet alan Yeşilgiresun Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un ise tüm maçlarını kazanmaları durumunda bile yeşil kırmızılıları geçme ihktimali bulunmuyor. Play off'a son olarak 2008-09 sezonunda kalamayan Pınar Karşıyaka, adını üst üste sekizinci kez finallere yazdıracak.



Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olan Anadolu Efes'i Ponitka ve Soner'in yokluğuna, Petway'in maçta sakatlanmasına rağmen yendiklerini söyleyen antrenör Nenad Markovic, "Herhangi bir takıma karşı mücadele etmedik. Son saniyede uzatmaya taşıdığımız müsabakanın uzatma bölümünde seyircimizin verdiği enerjiyle çok iyi oynadık" dedi.



SON SANİYE BEREKETİ



Pınar Karşıyaka, ligde üst üste 2 kritik karşılaşmayı son saniye basketleriyle lehine çevirerek play off yolunda dev bir adım attı. Yeşil kırmızılılar, geçen hafta Şampiyonlar Ligi'ndeki Umana Reyer yenilgisi sonrası çıktığı deplasman maçında Yeşilgiresun Belediyespor'la normal sürede yenişemedi. Uzatma bölümünde Ponitka'nın son saniye basketi, Karşıyaka'ya 82-81'lik galibiyeti getirdi. Anadolu Efes önünde ise rakip son saniyelere 3 sayı farkla önde girdi. Green, süre biterken elinden çıkardığı topla bulduğu 3 sayılık basketle skoru 89-89'a getirip maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmada gülen taraf 100-96'yla yeşil kırmızılılar oldu.



- İzmir