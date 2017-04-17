Pınar Karşıyaka'da Eksikler Dönüyor

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes galibiyetinin ardından 19 sayı farkla öne geçtiği maçta Darüşşafaka Doğuş'a yenilmekten kurtulamayan Pınar Karşıyaka'da sakat oyunculardan gelen haberler, teknik heyetin yüzünü güldürdü.



Omuzundaki sakatlık yüzünden son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Ponitka ile topuğunda sakatlık bulunan Soner'in cumartesi günü Galatasaray Odeabank'la yapılacak kritik deplasman maçına yetişeceği bildirildi.



Anneannesinin cenazesi nedeniyle ABD'ye gittiği için Darüşşafaka Doğuş mücadelesini kaçıran Brown da bu hafta dönüp takıma katılacak. Yeşil kırmızılı ekip, play off yarışındaki sıralamaya etki edecek önemli müsabakada kadro dışı bırakılan Egemen hariç tam kadro sahada olacak.



Öte yandan yönetimin antrenmanda Antrenör Nenad Markovic'le tartıştığı için süresiz kadro dışı bırakılan altyapı patentli pivot Egemen'le ilgili olarak teknik heyetten rapor istediği bildirildi.



- İzmir