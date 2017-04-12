Pınar Karşıyaka'da Eksik Çok
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes'i yenerek play off'u büyük oranda garantileyen Pınar Karşıyaka'da Anadolu Efes gibi Euroleague'de adını son 8'e yazdıran Darüşşafaka Doğuş'la oynanacak maç öncesi eksiklerin çokluğu yönetimi düşündürüyor.
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes'i yenerek play off'u büyük oranda garantileyen Pınar Karşıyaka'da Anadolu Efes gibi Euroleague'de adını son 8'e yazdıran Darüşşafaka Doğuş'la oynanacak maç öncesi eksiklerin çokluğu yönetimi düşündürüyor. Geçen şubat ayında dedesini kaybeden guard J'Covan Brown, şimdi de anneannesini de kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Cenaze için ABD'ye gidecek olan basketbolcu, cuma günü Darüşşafaka karşısında forma giyemeyecek.
Yeşil kırmızılı ekipte omzundaki sakatlık nedeniyle geçen haftadan bu yana antrenmanlara çıkamayan ve Anadolu Efes maçında forma giyemeyen Ponitka hala iyileşemedi. Topuğundaki sakatlığın tedavisi için gittiği İstanbul'dan dönen Soner'in durumu belirsizliğini korurken, Muhammed'in dizindeki ağrılar sürüyor. Anadolu Efes maçında sakatlanan Petway ise oynayabilecek durumda. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda cuma günü saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri 25 TL. - İzmir