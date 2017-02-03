SPOR Toto Basketbol Ligi'nde üst üste 3 galibiyet alan Pınar Karşıyaka, yarın konuk edeceği Gaziantep Basketbol'u yenerek dörtte dört yapmayı hedefliyor.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Biletler tam 20, öğrenci 10 TL'den satılacak.
Pınar Karşıyaka, ligde 16 maçta 10 galibiyetle haftaya 6'ncı sırada başlarken 7 galibiyete bulunan Gaziantep Basketbol ise play off mücadelesi veriyor. Yeşil kırmızılı ekip, ilk haftadaki Banvit randevusu haricinde bu sezon evinde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanma başarısı gösterdi. - İzmir
Pınar Karşıyaka'da 4'te 4 İstemi
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde üst üste 3 galibiyet alan Pınar Karşıyaka, yarın konuk edeceği Gaziantep Basketbol'u yenerek dörtte dört yapmayı hedefliyor.
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde üst üste 3 galibiyet alan Pınar Karşıyaka, yarın konuk edeceği Gaziantep Basketbol'u yenerek dörtte dört yapmayı hedefliyor.