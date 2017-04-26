Pınar Birleşme Partisinde Neden Gönüllüler'le Yakınlaştı?

Survivor Panorama'ya konuk olan Pınar, birleşme partisinde neden Gönüllüler'le yakınlaştığını anlattı.

Survivor Panorama'ya konuk olan Pınar, birleşme partisinde neden Gönüllüler'le yakınlaştığını anlattı.

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