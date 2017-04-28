Pilotlardan Drift Show

Bu festival başka festival dedirtecek türden bir festivalle 16 ilden 10 bin katılımcının geleceği Türkiye'nin en büyük Drift ve Modifiye festivali 30 Nisan Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Organizatör Paşam Sezer imzasıyla gerçekleşecek.



45 tanıtım standı ve 10 bin katılımcı Ebru Polat konseri, DJ Kaan Gökman canlı performansı, Dilara Gürkan konseri, motosiklet stant showları ve ünlü pilotların Drift gösterilerinin yer alacağı festivalde yarışmalar ve bir birinden ilginç araçlarla nefesleri kesecek bir festival yaşanacak.



EBRU POLAT VE DİLARA GÜRKAN COŞTURACAK



Festivalle ilgili konuşan Organizatör Paşam Sezer "16 ilden 10 bin katılımcıyı bir araya getirip tüm araba meraklılarına muhteşem bir festival düzenlemenin yanı sıra tüm katılımcılara da harika bir konser yaşatacağız" dedi.



