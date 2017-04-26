Pilotlar Günü Kutlanıyor

Dünya Pilotlar Günü nedeniyle Türkiye Pilotları Derneği (Talpa) üyesi pilotlar bugün İstanbul Taksim'deki Atatürk Anıtına çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.



Talpa tarafından 4.sü gerçekleştirilen 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü, Türkiye'nin ilk pilotu ve 1 Numaralı Lisans sahibi Feza Evrensev'in Türkiye semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdiği günün anısına kutlanıyor. Talpa'nın teklifi üzerine Uluslar arası Havayolu Pilotları Dernekleri Federasyonu (IFALPA) da bu kararı kabul ederek 2014 yılından itibaren tüm dünyada 26 Nisan gününü Dünya Pilotlar Günü olarak kutlamaya başladı.



Dünya Pilotlar günü nedeniyle Talpa Başkanı Kaptan Pilot Ayhan Günal ve yönetim kurulu üyeleri Taksim Atatürk Anıtına çelenk koydu. Edinilen bilgiye göre bu akşam bir gece düzenlenecek ve Pazar günü de Hezarfen Havalimanı'nda etkinlikler yapılacak.



- İstanbul