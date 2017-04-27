Pilotlar Günü" Düzenlenen Gece ile Kutlandı

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği'ne (TALPA) üye pilotlar 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü dün gece coşku ile kutladı. Düzenlenen özel gecede TALPA Başkanı Kaptan Pilot Ayhan Günal, üye sayısını 3 bin 450 'ye ulaştığını belirtirken, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de rezervasyon doluluk oranlarının arttığını söyledi.



Yeşilköy'de bir otelde bir araya gelen TALPA üyesi pilotlar gece boyunca bir yılın yorgunluğunu atarken, dernek başkanı Kaptan Pilot Ayhan Günal,"Dördüncüsünü kutladığımız dünya pilotlar günü vesilesi ile bir aradayız. Pilotlar günü özel bir gün. Derneğimiz TALPA'nın çabalarıyla bütün dünya ya armağan ettiğimiz böyle bir günün olmasıyla mutluluk duyuyoruz. TALPA geçen yılki genel kurulun ardından daha dimdik, şeffaf, atılım yapmaktan sakınmayan bir yönetim anlayışıyla büyük bir gelişme göstermiştir. Bunun en somut ifadesi derneğimize üye olan pilot sayısındaki artıştır. 2 bine yakın asil üye ile aldığımız derneğimiz bugün itibariyle 3 bin 450 asil üyeye ulaşmıştır. Derneğimizin ekonomik gücü iki kat artmış maddi açıdan güçlenmiştir. TALPA uluslararası alanda daha görünür dinlenir olmuştur. Derneğimiz kurumsal bir kimliğe kavuşmuştur" dedi.



"REZERVASYON DOLULUK ORANLARIMIZ 2016'NIN ÜZERİNE ÇIKMIŞ DURUMDADIR"



Gecede kürsüye çıkan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, TALPA'nın yapacağı çalışmalara ve üyelerinin özlük haklarında mesleki açıdan yapacağı tüm faaliyetlere katkıda bulunacaklarını belirtti. Ekşi,"2003 yılından beri Türk sivili havacılığı global anlamda gelişme gösterdi. Herkesin gıpta ettiği bir serüveni yaşadık ve şahitlik ettik. Fakat 2016 yılında özellikle bölgemizdeki güvenlik sıkıntılarından dolayı Türkiye'de bir yavaşlama dönemine girdik. Ama bugün sizinle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Nisan ayı dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda mevcut durum nasıl gidiyor diye baktığımızda şunu memnuniyetle gördüm. Şu anda bütün aylarda rezervasyon doluluk oranlarımız 2016'nın üzerine çıkmış durumdadır. Bunu izinle paylaşmak istiyorum. Diğer Havayolu şirketleri ile görüşmelerimizde onlarda da büyük bir düzelme olduğunu gördük" şeklinde konuştu.



Dünya Pilotlar Günü gecesinde Türkiye'nin ilk kadın Kaptan Pilotu Dilek Karabağlı'ya onur plaketi verilirken gerçekleşen bir uçuşta uçağın bir motor kaybı yaşayarak tek motorla emniyetli uçuş yapan seferin pilotlarına da plaket verildi. Gecenin sonunda da sanatçı Sertab Erener bir konser verdi. - İstanbul