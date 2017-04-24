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Pilot İhtiyacı İçin Havayolları ve TSK Masada
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Pilot İhtiyacı İçin Havayolları ve TSK Masada

Pilot ihtiyacının karşılanması için havayolu şirketleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) görüşmelerinde önemli aşama geride kaldı.

Pilot İhtiyacı İçin Havayolları ve TSK Masada

Pilot ihtiyacının karşılanması için havayolu şirketleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) görüşmelerinde önemli aşama geride kaldı. Kanuni düzenlemenin tamamlanmasının ardından düğmeye basılacak.

Kaynak: Dunya.com

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Ordusu, Pilot, Tsk
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