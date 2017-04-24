Pilot İhtiyacı İçin Havayolları ve TSK Masada
Pilot ihtiyacının karşılanması için havayolu şirketleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) görüşmelerinde önemli aşama geride kaldı.
Pilot ihtiyacının karşılanması için havayolu şirketleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) görüşmelerinde önemli aşama geride kaldı. Kanuni düzenlemenin tamamlanmasının ardından düğmeye basılacak.
Kaynak: Dunya.com
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