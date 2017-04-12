Pilot: "Çok Fazla Kuş Var"

*Atatürk Havalimanı üzerinde pilotlar son dönemde çok fazla kuş sürüsü gördüklerini rapor ediyor.



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL - DHA



Leyleklerin geçiş güzergahında bulunan Atatürk Havalimanı üzerinde pilotlar son dönemde çok fazla kuş sürüsü gördüklerini rapor ediyor. Göç mevsiminin başlamasıyla leyleklerin geçiş güzergahında olan İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkış yapan pilotlar gördükleri leylek sürüleriyle ilgili kule görevlilerine uyarıda bulunuyor. Ses kayıtlarına yansıyan son olayda kalkış yapacak olan bir uçağın pilotunun, "Çok fazla kuş var. Pist ortası ve sonlarına doğru çok fazla kuş var. 300-400 feet (91-120 metre) civarı pist istikametinde leylek veya martı sürüleri görüyorum" anonsu dikkat çekti. Pilotun uyarısı üzerine kontrolörler de olası çarpma tehlikelerine önleme maksatlı olarak kuş sürülerinin varlığını diğer pilotlara bildiriyorlar.