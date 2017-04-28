Pilli Bebek
Hem birbirinden güzel şarkıları, hem de yaptıkları dizi müzikleriyle adından bahsettiren Pilli Bebek, 28 Nisan'da 6: 45 KK Ankara sahnesinde!
Hem birbirinden güzel şarkıları, hem de yaptıkları dizi müzikleriyle adından bahsettiren Pilli Bebek, 28 Nisan'da 6: 45 KK Ankara sahnesinde!
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : 6: 45 KK Ankara
Mekan Adresi : Tunus Cad. No: 66 Kavaklıdere
Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Pilli Bebek
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io