Hem birbirinden güzel şarkıları, hem de yaptıkları dizi müzikleriyle adından bahsettiren Pilli Bebek, 28 Nisan'da 6: 45 KK Ankara sahnesinde!



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : 6: 45 KK Ankara



Mekan Adresi : Tunus Cad. No: 66 Kavaklıdere



Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Pilli Bebek



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır