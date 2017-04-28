Pilli Bebek

Hem birbirinden güzel şarkıları, hem de yaptıkları dizi müzikleriyle adından bahsettiren Pilli Bebek, 28 Nisan'da 6: 45 KK Ankara sahnesinde!

Pilli Bebek

Hem birbirinden güzel şarkıları, hem de yaptıkları dizi müzikleriyle adından bahsettiren Pilli Bebek, 28 Nisan'da 6: 45 KK Ankara sahnesinde!

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : 6: 45 KK Ankara

Mekan Adresi : Tunus Cad. No: 66 Kavaklıdere

Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Pilli Bebek

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kavaklıdere, 28 Nisan, Çankaya, Ankara, Konser, Bebek, Tunus, Müzik, Şarkı, Hayır
2