Rock grubu Pilli Bebek, 21 Nisan'da KadıköySahne'de gerçekleşecek etkinlikle İstanbullu dinleyicilerle buluşuyor.



1993'te Cem Kısmet (vokal, gitar) tarafından Ankara'da kurulan Pilli Bebek, 1990'ların sonlarına yaklaşıldığında, ortaya çıkan şarkılarını bir albümde toplamaya karar vererek stüdyo çalışmalarına başladı. İlk albümü "Uyandırmadan" (2000), Turgut Berkes yönetiminde 1998-1999 yıllarında kaydedildi. Bir yandan sahne ve konser programlarını devam ederken öte yandan ilk albümünde yayımlanması, Pilli Bebek dinleyicisinin sayısının artmasını sağladı.



Pilli Bebek, ikinci albümü "Olsun" (2007) ile yeni bir Türkiye müziği anlayışını benimsedi. Pilli Bebek, Türkiye'nin henüz oluşmakta olan müziğine, gelecekte de değerlendirilebilir müzikal açılımlarını, özenli bir Türkçe ile sunuyor. Şarkılarında Türkçe kullanımına özel bir hassasiyet gösteren grup, sözsüz parçalarında da aynı hassasiyeti müzikal biçimleri içerisinde uyguluyor.



Grup aynı zamanda sevilen dizi Behzat Ç.'nin de müziklerini yaptı. Pilli Bebek'in "Tuhaf Temaslar", Behzat Ç. dizi ve film müzikleri adlı iki CD'lik soundtrack albüm ise Ağustos 2012 itibari ile satışa sunuldu.



Pilli Bebek, 2016 başlarında çıkması planlanan bir albüm hazırlığı içerisinde, Pilli Bebek başarıyı, "tasarlanmış olanla hayata geçirilenin örtüşmesi" olarak tanımlıyor.



Bugün PilliBebek'in 4 kişilik kadrosu, gitar ve vokalde Cem Kısmet, bas gitarda Arda Algan, gitar ve geri vokalde Emre Yalçıntaş, davulda Çağlar Aytan'dan olusuyor.



Cem Kısmet: Gitar ve Vokal



Arda Algan: Bas gitar



Emre Yalçıntaş: Gitar ve Geri Vokal



Çağlar Aytan: Davul



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : KadıköySahne



Mekan Adresi : KadıköySahne

Osmanağa Mah. Osmancık Sok: 25E



Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Pilli Bebek



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır