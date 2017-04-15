Pilates Konusunda İyi Bir Noktaya Gidiyoruz"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, pilatesle ilgili önemli çalışmalar içinde olduklarını belirterek, "Pilates konusunda iyi bir noktaya gidiyoruz. Zaman içerisinde merdiven altı diye tabir ettiğimiz yapılanmalar da ortadan kalkacak." dedi.



Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pilatesle ilgili farklı bir uygulama ile sezona başladıklarını, bu branşın tamamen Türkiye Cimnastik Federasyonunun uhdesinde olduğunu söyledi.



Suat Çelen, pilatesle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığından tanınan ve geçerli olan tek belgenin Türkiye Cimnastik Federasyonundan verildiğini kaydetti.



Çelen, izinsiz açılan pilates salonlarıyla ilgili mücadelelerinin devam ettiğini belirterek, "İzinsiz faaliyet gösteren salonlarla ilgili açmış olduğumuz davalar devam ediyor. Avukatlarımızdan aldığımız bilgiye göre, davalarda çok ciddi aşamalara gelindi. Biz daha önce savunmadaydık. Bu konuda TSE, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve 'gov' uzantısı veren ODTÜ'ye yazışmaları yaptık. Mücadeleyi 5-6 koldan birden yapıyoruz. Yapılan mücadele belli aşamaya geldi." diye konuştu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin bu işe çok hassasiyetle yaklaştığını aktaran Çelen, izinsiz açılan pilates salonlarına çok ciddi anlamda baskı oluşturulduğunu, geçtiğimiz günlerde Bartın'da bir salonun mühürlendiğini belirtti.



"Merdiven altı yapılanmalar kalkacak"



Eğitim kadrolarını genişlettiklerini anlatan Çelen, "Çok hızlı bir şekilde 8-10 ilde aynı zamanda kurslar açacağız. Dolayısıyla pilates konusunda iyi bir noktaya gidiyoruz. Zaman içerisinde merdiven altı diye tabir ettiğimiz yapılanmalar da ortadan kalkacak." ifadelerini kullandı.



Suat Çelen, spor salonu açmanın bir yasal prosedürü olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Tüm işlemleri tamamladıktan sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden spor ruhsatı alınır. Biz 81 il müdürlüğüne bu konuyla ilgili olarak yazı yazdık. Bundan sonraki ruhsat aşamalarında il müdürlükleri, ilgili bilgileri Türkiye Cimnastik Federasyonuna gönderecek. Biz de salon tescilini yapacağız. O tescilden sonra il müdürlükleri ruhsatlarını verecek. Dolayısıyla illerde bulunan işletmeciler ben pilates salonu, stüdyosu açtım diye il müdürlüğüne gittiği zaman hemen o işletmede o dersi veren antrenörün belgesine bakılacak. Federasyonun belgesi yoksa zaten o işletme o ruhsatı alamıyor."



Pilatesin sağlık için de yapılan bir aktivite olduğunu belirten Çelen, özel salonlarda ders alanlara, eğitmenlerin belgesini sormalarını tavsiye etti.