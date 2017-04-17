Piknikte uçurumdan düşerek hayatını kaydeden çocuk defnedildi



KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde ailesiyle piknikte yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki Uğurcan Karakaş'ın cenazesi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Babası Ercan ve annesi Arzu Karakaş ile dün ilçeye bağlı Kızılkaya mevkisinde pikniğe giden 12 yaşındaki Uğurcan, iddiaya göre oyun oynadığı sırada yaklaşık 100 metre yüksekliği bulunan uçurumun kenarında dengesini kaybederek düşmüştü. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri, yaralı çocuğu düştüğü uçurumdan çıkararak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yoğun bakıma alınan Uğurcan, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından cenazesi alınan 12 yaşındaki Uğurcan Karakaş Yenice ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni yapıldı. Uğurcan'ın babası diğer oğlu ile birlikte taziyeleri kabul ederken, annesi ise tabut başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Uğurcan, aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.