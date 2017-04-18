Piknikte Av Tüfeği Ateş Aldı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde arkadaşları ile pikniğe giden bir genç, av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı köyünde ikamet eden 4 arkadaş, köy yakınlarında pikniğe gitti. Pikniğe giden gençlerden Osman A'nın (20) elinde bulunan pompalı av tüfeği bilinmeyen nedenlerden dolayı aniden ateş almasıyla birlikte tüfekten çıkan saçmalar Osman A'nın arkadaşı Oktay Dolaş'ın (20), sağ bacağına isabet aldı. Tüfekten çıkan saçmalar sonucu yaralanan Osman Dolaş, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Dolaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Piknikte Oktay Dolaş'ın yaralanmasına sebep olan Oktay A., ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor - ADIYAMAN