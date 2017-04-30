Piknik Yolunda Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bursa-Ankara karayolu üzeri Oylat kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu araç tarlaya uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, 16 KBK 69 plakalı hafif ticari aracıyla ailesini pikniğe götürmek isteyen 55 yaşındaki Süleyman Kocaağa, Bursa-Ankara karayolu üzeri Oylat kavşağı mevkiinde seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, yolun sağındaki tarlaya uçtu. Ağaca çarparak duran otomobilde sürücü ile birlikte eşi 53 yaşındaki Ayşe Kocaağa, gelini 30 yaşındaki Sema Kocaağa ve torunu 3 yaşındaki Tuana Kocaağa hafif şekilde yaralandı.



Hastanede hayatını kaybetti



Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kalp krizi geçiren ve kalbi duran Süleyman Kocaağa, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BURSA