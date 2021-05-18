Piknik alanları açık mı? Piknik yapmak yasak mı? 2021 Piknik alanlarına gidiliyor mu?
17 günlük tam kapanmanın ardından vatandaşlarımız piknik alanları açık mı diye aratılmaktadır. Hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı vatandaşlarımız pikniğe çıkabilecek mi araştırmaktadır. Peki, Piknik alanları açık mı? Piknik yapmak yasak mı? 2021 Piknik alanlarına gidiliyor mu? Piknik alanlarında mangal serbest mı, mangal yasak mı? Piknik yasak mı, mesire alanları açık mı?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndererek, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerini açıkladı. 17 günlük tam kapanmanın ardından vatandaşlarımız piknik alanları açık mı diye aratılmaktadır. Hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı vatandaşlarımız pikniğe çıkabilecek mi araştırmaktadır. Peki, Piknik alanları açık mı? Piknik yapmak yasak mı? 2021 Piknik alanlarına gidiliyor mu? Piknik alanlarında mangal serbest mı, mangal yasak mı? Piknik yasak mı, mesire alanları açık mı?İşte detaylar haberimizde...
PİKNİK ALANLARI AÇIK MI? 2021
Tematik parklar kapalı olacak, hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kademeli normalleşme sürecinde mesire alanlarında piknik yapılmayacak.
KAPALI OLAN İŞLETMELER
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.
AÇIK OLANİŞLETMELER
Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.
Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.
Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.
Çay ocaklarının masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.
KAFE VE RESTORANLAR
Bakanlık restoran ve kafelerin içeriye müşteri kabul etme yasağını devam ettirdi. İşletmerele, "Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri" izni verildi.
#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL