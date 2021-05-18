Piknik alanları açık mı? Piknik yapmak yasak mı? 2021 Piknik alanlarına gidiliyor mu?

17 günlük tam kapanmanın ardından vatandaşlarımız piknik alanları açık mı diye aratılmaktadır. Hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı vatandaşlarımız pikniğe çıkabilecek mi araştırmaktadır. Peki, Piknik alanları açık mı? Piknik yapmak yasak mı? 2021 Piknik alanlarına gidiliyor mu? Piknik alanlarında mangal serbest mı, mangal yasak mı? Piknik yasak mı, mesire alanları açık mı?