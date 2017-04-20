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Piknik Alanında İnsan İskeleti!
Piknik Alanında İnsan İskeleti!
Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde bir kısmı toprağa gömülü insan iskeleti bulundu.
20 Nisan 2017 Perşembe 22:19
Adana
'nın
Ceyhan
İlçesi'nde bir kısmı toprağa gömülü insan iskeleti bulundu.
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