Piknik Alanında İnsan İskeleti!

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde bir kısmı toprağa gömülü insan iskeleti bulundu.

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde bir kısmı toprağa gömülü insan iskeleti bulundu.

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İskelet, Ceyhan, Adana