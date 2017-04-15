Bir akıl hastanesinden delilerin oynadığ komedi oyunu Pijamalı Adamlar, seyircisiyle buluşuyor.



"Kimi hayat şartlarından, kimi trafikten, kimi aşkından delirmek üzere... "Kim akıllı kim deli? Nasıl ayırt etmeli? İçerdekiler mi daha deli, yoksa dışardakiler mi?" sorusunu soran Pijamalı Adamlar, bir akıl hastanesinde delilerin oynadığı müzikli bir oyun...



Günümüzde yaşanan olayları mizahi bir dille anlatırken hiciv yoluyla da mesaj veren, seyirciye sahneden ayna tutan oyunda, aslında günümüzde insanların delilik sınırında yaşadığı gözler önüne seriliyor. Kimi aşkından, kimi yalanlardan, kimi trafikten, kimi siyasetten, kimi yaşam koşullarının zorluğundan delirmiş ya da delirmek üzere...



9 Eylül Üniversitesi tiyatro oyunculuk bölümünden mezun olan Necmi Yapıcı'nın yazıp yönettiği oyunda, Necmi Yapıcı, Ceyhun Fersoy, Erdem Baş, Cem Aksakal, Murat Ergür, Faruk Sofuoğlu ve Ufuk Yapıcı rol alıyor."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi



Mekan Adresi : Trump Towers



Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Pijamalı Adamlar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır