Pijamaları Adamlar' Gülme Krizine Soktu

Televizyon ekranlarında komedi dizilerinde rol alan ünlü tiyatro oyuncuları, 'Pijamalı Adamlar', Van'da tiyatroseverleri adeta gülme krizine soktu.



Televizyon ekranlarında komedi dizilerinde rol alan ünlü tiyatro oyuncuların yer aldığı 'Pijamalı Adamlar', Van'da tiyatroseverleri adeta gülme krizine soktu. Necmi Yapıcı'nın yazıp yönettiği ve oyunculuğunu da yaptığı tiyatro gösterisinde Yapıcı'nın yanı sıra, Kemal Kuruçay, Cem Aksakal, Haci Ali Konuk, Faruk Sofuoğlu ve Ufuk Yapıcı da muhteşem performanslarıyla izleyenleri büyüledi. Günümüzde insanların aşktan, trafikten, siyasetten, bazı Tv programlarından, yalandan ve yaşam koşullarının zorluğundan nasıl delirdiklerini anlatan oyun, 6 kişilik oyuncu kadrosuyla Van'da unutulmaz bir akşam yaşattı. Hayatın ekonomik ve sosyal olaylarından etkilenerek, delirme noktasına gelen insanların yaşantıları mizahi bir dille ele alan Pijamalı Adamlar, salonu dolduran tiyatroseverleri adeta gülme krizine soktu.



Usta oyuncuları ayakta alkışladılar



İki perde olarak sahnelenen komedi tarzındaki oyunda, Pijamalı Adamların esprileri ile oldukça keyifli zaman geçiren tiyatroseverler, oyunun sonunda ünlü tiyatro sanatçılarını uzun süre ayakta alkışladı ve teşekkür ettiler.



Van Meşale Organizasyon Genel Koordinatörü Bülent Öner, eski Van sanat severleri, eski dostları sanatla bir araya getirdiğini söyledi. Van'da 500 kişilik olan salon 399 koltuğa düşürüldüğünün altını çizen Öner, "Bu tür etkinlikler, insanların daha sağlıklı gelebilmeleri için daha ciddi salonlara 500 kişilik, 800 kişilik hatta bin kişilik salonlara ihtiyaç duyuluyor. Benim şuanda büyük sıkıntım salon. Protokole, 3-4 tane dostuma nasıl davetiye vereceğim. Bu yüzden Van'ın büyük bir salona ihtiyacı var. Hem birinci seansta hem ikinci seansta ilgi oldukça büyüktü. İkinci seans biraz daha protokol ağırlıktı idi. Türk sanatçılarının Van sanatseverleri ile buluşması için bizim öncelikle sponsordan ziyade salon istiyoruz. Büyük salon olduğunda adamların matine suare, dünkü oyunda oyuncular 2 seansı 15 dakika arayla yaptılar. 15 dakikalık arada çay dahi içemediler. Oysa 750 kişilik salon olsa tek seans oynatacaktı. Büyük bir salon olunca 750 Van sanatseverini, protokolüyle, dostlarıyla sanatçılarıyla, halkıyla bir araya getireceksin" dedi. - VAN