Pierre Webo'dan Derbi Paylaşımı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle son bulurken maç bitiminde Pierre Webo'dan paylaşım geldi.

Pierre Webo'dan Derbi Paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede Josef de Souza'nın golü galibiyeti sarı-lacivertlilere getirdi.

Hakem Fırat Aydınus'un son düdüğüyle birlikte Fenerbahçe zorlu geceyi 3 puanla kapatırken sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Pierre Webo, gülücük emojilerinin yanına sarı-lacivert kalplerle birlikte Fenerbahçe formasıyla bir fotoğrafını paylaştı.



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