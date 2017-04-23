Pierre Webo'dan Derbi Paylaşımı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle son bulurken maç bitiminde Pierre Webo'dan paylaşım geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede Josef de Souza'nın golü galibiyeti sarı-lacivertlilere getirdi.
Hakem Fırat Aydınus'un son düdüğüyle birlikte Fenerbahçe zorlu geceyi 3 puanla kapatırken sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Pierre Webo, gülücük emojilerinin yanına sarı-lacivert kalplerle birlikte Fenerbahçe formasıyla bir fotoğrafını paylaştı.
pic.twitter.com/LUXepfG4DT
— Pierre Webó (@webo1509) 23 Nisan 2017
Kaynak: Sporvadisi.com
sponsored ads