Pierre Webo'dan Derbi Paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede Josef de Souza'nın golü galibiyeti sarı-lacivertlilere getirdi.



Hakem Fırat Aydınus'un son düdüğüyle birlikte Fenerbahçe zorlu geceyi 3 puanla kapatırken sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Pierre Webo, gülücük emojilerinin yanına sarı-lacivert kalplerle birlikte Fenerbahçe formasıyla bir fotoğrafını paylaştı.







pic.twitter.com/LUXepfG4DT



— Pierre Webó (@webo1509) 23 Nisan 2017