Pideye Lezzet Katan Kaymak İçin Birlik Çalışması

AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'nde pidecilerin ürünlerindeki lezzeti arttırmak için kullandığı manda kaymağı adeta yok satıyor. Kentte mandacılığı geliştirecek birlik kurulması amacıyla çalışmalara başlandığı açıklandı.



Bozdoğan'ın manda kaymağı, bölgedeki pidecilerin vazgeçilmezi haline geldi. Kaymağın kilosu 50 TL, sütün kilosu 5 ile 10 TL, yoğurdun kilosu ise 7- 10 TL'den alıcı buluyor. İlçede mandacılığı geliştirmek amacıyla kentte birlik kurulması için çalışmalara başlandı. Bozdoğan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Galip Özel, geçen yıllarda ilçede manda besiciliğinin çok yaygın olduğunu anlatırken şöyle dedi:



"Şu anda iki mahallemiz tamamen manda besiciliği yaparak geçimini sağlamaktadır. Manda kaymağı, sütü ve yoğurdu biraz ön plana çıkınca rağbet artmaya başladı. Manda fazla yem kullanılmadığı için doğal ortamda besleniyor. Bu nedenle doğal bir ürün elde etmiş oluyoruz. Manda besiciliği ilgili Bozdoğan'da sağlam bir yapı var. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası ile birlikte bir çalışma içerisindeyiz. Amacımız; manda besiciliği yapanları bir araya toplayarak bir birlik kurmak. Buradaki hedefimiz eski manda sayısına ulaşarak, daha fazla manda yetiştirerek bu işi geliştirmek. Ziraat odası olarak birde şirket kurduk. Bu şirket üzerinden zeytin, zeytinyağı ve diğer ürünleri pazarladığımız gibi manda kaymağını da pazarlayacağız. Bozdoğan'da manda kaymağı bölgede bir markadır. Burada her pideci, manda kaymağı kullanır. Türkiye'nin birçok ilinden bu tarafa gelenler mutlaka buraya uğrayarak, manda kaymaklı pidenin tadına vararak ayrılırlar."



5 LİTRE SÜT VERİYOR



Manda besicilerinden Mutlu Çırak ise, yıllardan bu yana manda beslediğini anlatırken "Kaymağını pidecilere veriyoruz. Manda diğer büyükbaş hayvanlar gibi sağımı kolay değil, çünkü elle sağılıyor. Bu nedenle çok zor oluyor. Bir manda yaklaşık 5 litre süt veriyor. Sütün yağ oranı fazla olduğu için kaymak fazla çıkıyor. Manda yoğurdunun kilosu 7 ila 10 TL, sütün kilosu ise 5 ila 10 TL arasında değişiyor. Kaymağı ise pidecilere kilosu 50 TL'den veriyoruz. Merada yayılıyorlar. Akşamları ahıra koyuyoruz" dedi.



"GÜN BOYU OCAKTA KAYNIYOR"



Sadece günde 1 kez sağımı yapılan mandaların sütünü elle sağdıklarını belirten Ayşe Çırak, şunları anlattı:



"Sabah sağdıktan sonra ocağın üstüne hafif ateşte bekletiyoruz. Saatlerce kaynatıyoruz. Daha sonra kaymağını keserek dondurucuya bırakıyoruz. Günlük olarak pidecilere veriyoruz. Sütün yağ oranına göre kaymak çıkıyor. Bizden başkası sağım yapamaz, mandalar yaklaştırmaz. Sadece iki kişi sağım yapıyoruz. Kaymağı oluşturmak ise bir günümüzü alıyor."



"YEMEDEN TADINI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"



Pideci Ali Şahan ise manda kaymağından yapılan pideyi tatmadan tadını anlamanın mümkün olmadığını söyledi. Şahan, "Manda kaymağı peynirli ve tahinli pidenin üstüne konuyor. Manda kaymağı ile bu pidelerin tadı bir başka oluyor. Bunun yanında isteyene, tatlıların yanına da koyabiliyoruz. Küçük yaşlardan beri bu mesleği yapıyorum. Bizim burada bu manda kaymağı ile pide bir gelenek haline dönüşmüştür ve yıllardan böyle devam ediyor" dedi. - Bozdoğanaydın