Pidecinin Vurduğu Müşteri, Tedavisinin Ardından Tutuklandı

Samsun'da bir pidecinin vurduğu müşteri hastanede tedavi altına alındığı sırada polis tarafından arandığı ortaya çıkınca tedavisinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, A.Ş. (47), S.Y.(29)'ye ait pide salonuna giderek lahmacun yaptırmış, lahmacunu beğenmeyince aralarında tartışma çıkmış, pidecinin tabancayla sol dizinin üst kısmından vurarak yaraladığı müşteri, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.



Hastanede yapılan kimlik soruşturması sırasında yaralı A.Ş.'nin "basit adam yaralama" suçundan daha önce yargılandığı mahkemede tarafından 3 bin lira para cezasına çarptırıldığı ve söz konusu para cezasını ödemediği için hakkında yakalama müzekkeresi çıkarıldığı ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak İlyasköy Polis Merkezi'ne teslim edilen A.Ş., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Para cezasının 150 gün hapis cezasına çevrildiği öğrenilen A.Ş., adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak Bafra Yarı Açık Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN