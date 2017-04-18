Picasso'nun Tabloları "Gerçeğe" Dönüştü

Sanat tarihinin kübist sanatçısı Picasso'nun tabloları, Omar Aqil tarafından gerçek objelerle hayata geçirildi. Pakistanlı sanatçı, modeller kullanılarak tablolara somutluk kattı.



Tablonun kompozisyonlarını birebir aynı ölçülerde "gerçeğe" dönüştüren sanatçı, Picasso'nun, "iyi sanatçı kopyalar, asil sanatçı çalar" sözünden çıkarak bu projeyi gerçekleştirdiğini dile getirdi.



Aqil, sürrealizm ve hipertelizm akımlarını modeller ile bir araya getirdi. Ortaya çıkan sanat çalışması, sanat dünyasında kendinden söz ettiriyor. Aqil,Picasso'nun 1930 -1048 yılları arasında yaptığı farklı tabloları ele aldı. Tablolar arasında; Seated Women, Black Figure, Composisiton, Monument to the Spaniard ve Buste de femme dans un fauteuil gibi tablolar bulunuyor.