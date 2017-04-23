Piazza'da Yöresel Kıyafetli Bez Bebekler Sergisi

Şanlıurfa'nın otantik dokusunu en güzel şekilde yansıtan Harran ilçesinde Kaymakamlığın düzenlediği "Yöresel Kıyafetli Bez Bebek Yarışması"na katılan eserlerden sergilenmeye değer görülenler, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde görücüye çıktı.



Alışveriş ve eğlencenin yanı sıra kültür ve sanat etkinlikleriyle bölgenin çekim merkezi olan Piazza AVM, Yöresel Kıyafetli Bez Bebek sergisine ev sahipliği yaptı. Harran Kaymakamlığının, yörenin kültürünü tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği "Yöresel Kıyafetli Bez Bebek Yarışması"na katılan 200 eser arasından seçilen 50 bez bebek, 3 gün süreyle Şanlıurfalıların beğenisine sunuldu.



Açılışına Harran Kaymakamı Temel Ayca ile çok sayıda davetlinin katıldığı sergide yer alan rengarenk eserler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.Serginin açılış töreninde, yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri de dağıtıldı. Birinciye 3 bin 500 lira, ikinciye 2 bin lira, üçüncüye bin lira ödül verilirken, mansiyon ödülü sahipleri 500'er lira para ödülünün sahibi oldu. - ŞANLIURFA