Piazza'da 23 Nisan Şenliği Başlıyor

Alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Şanlıurfa Piazza, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocukları şenlendirecek.



Coşku dolu 23 Nisan kutlamaları Şanlıurfa Piazza AVM'de yapılacak. AVM minik ziyaretçilerine özel 22 Nisan Cumartesi günü Çocuk Şenliği etkinliği düzenleyecek. Gün boyu sürecek şenlikte, birbirinden eğlenceli etkinlikler, defileler ve sergiler ile AVM'ye gelen miniklere unutulmaz bir gün yaşatacak. - ŞANLIURFA