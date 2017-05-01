Pia Park Çocuk Eğlence Merkezi açıldı

Sahipliğini AK Parti Dilovası İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ali Osman Küçükkaya ve Mehmet Bozdağ'ın yaptığı Kocaeli ve Gebze'nin ilk ve en büyük çocuk eğlence merkezi olan Pia Park önceki gün Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 sokak No:36'da (Gebze Center arkası) hizmete girdi. Pia Park Çocuk Eğlence Merkezi'nin açılışına Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, AK Parti Gebze İlçe Başkan Vekili Köksal Tatoğlu, Dilovası Belediyesi Meclis üyesi Halit Ekici, AK Parti Dilovası İlçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı

BAŞKAN TOLTAR VE BERABERİNDEKİLER KURDELEYİ KESTİ

Açılış kurdelesi öncesi açılış ile ilgili olarak konuşma yapan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Dilovası'nda birlikte güzel çalışmalara imza attığımız arkadaşımızın Gebze ve Kocaeli'nin en büyük çocuk eğlence merkezini açması bizleri mutlu etmiştir. İnşallah yeni açılan bu tesisimiz bölgemiz çocuklarını mutlu edecek ve işletme sahibi arkadaşlarımızda bol ve bereketli kazanç sağlarlar. Yeni tesisimizin başta işyeri sahiplerine sonrada bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."dedi. Konuşmanın ardından kurdele kesimini hep birlikte yapan misafirler daha sonra Pia Park Çocuk Eğlence Merkezi'nin gezerek incelediler.

EĞLENCE ADINA HERŞEY MEVCUT

Ali Osman Küçükkaya ve Mehmet Bozdağ'ın yaptığı Pia Park Çocuk Eğlence Merkezi 1000 metrekare kapalı alana sahip olup içerisinde 1-14 yaşında ki çocukların eğlenerek enerjilerini atabilecekleri dev şişme oyuncaklar, tırmanma dağı, top havuzu, olimpit trambolin, rodeo ve diğer oyun gurupları hizmet verecek.

ÇOCUKLARIN ENERJİLERİNİ ATABİLECEĞİ EĞLENCE MERKEZİ

Piapark Çocuk eğlence merkezi günün her saati sabah 10:00 ile 22:00 saatleri arası hizmet verecek. Çocuklarının güvenli bir şekilde eğleneceği ve enerjilerini atacakları bu tesiste aileler ise çocuklarını bekleyebilecekleri kafeterya da zaman geçirebilecekler.