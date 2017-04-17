Pi Sayısını Kullanarak Çalışan Mobilya Ustası, Meslektaşlarına Örnek Oluyor

Pİ sayısını kullanarak çalışan mobilya ustası, meslektaşlarına örnek oluyor



NİĞDE - Niğde'de bir mobilya ustası, Pİ sayısıyla bulduğu yöntemle hem işlerini kolaylaştırıyor hem de malzemeden tasarruf ediyor.

Niğde Ata Sanayi Sitesi, Zengin Sokakta mobilyacılık yapan mobilya ustası Zülfikar Battal, 22 yıllık meslek hayatının 10 yılında Pİ sayasını kullanarak yaptığı işlerde daha pratik ve ekonomik bir şekilde çalıştığını söyledi.

Pİ sayısını kullanarak işlerini daha erken bitirdiğini belirten Battal, "Elimde olan ve işte kullandığım bandın, yapacağım işte bana yetip yetmeyeceğine ve bunun aynı renginin ve devamının temini açısından metresini bilmem gerekiyor. Yetmediği durumda elimdeki işin yarım kalması beni sıkıntıya sokacaktır. Metresini biliyor olmam, benim işe başlamama neden oluyor. Pi sayısını stoklu ürünlerimizde değil, nadir bulunan ve pahalı malzemelerde kullanıyorum." dedi.

Matematiksel işlemleri nasıl yaptığını anlatan Battal, "Bandın önce sarım kalınlığını ölçüyorum. Sonra bandın kısa kenarını ölçüyorum ve sarım kalınlığını bandımın kısa kenarına bölüyorum. Böldüğüm zamanda ise bandımın kaç tur olduğunu öğreniyorum. Bantta, bulduğum turun çevresini bulmam için, bandın çapından merkezini hesaplıyorum. Bulduğum çap ile bandın tur sayısını çarpıyorum. Bunu da bulduktan sonra esas olan Pİ sayısını kullanarak daire şeklindeki bandımın kaç metre olduğunu hesaplayabiliyorum. Bandın metresini bulduğumda ise yapacağımız iş için yetip yetmeyeceğini konusunda bizi aydınlatmış oluyor."diye konuştu.

Meslektaşlarının Pİ sayısını kullanan Battal'a meslektaşları tarafından ilgi gördüğünü ifade eden Battal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Mobilya sektörüne 1995 yılından beri çalışıyorum. 22 yıl mobilya ustalığı konusunda yetiştim. Pİ sayısını kullanarak bant hesaplama sayısını yaklaşık 10 yıldır kullanıyorum. Pi sayısı kullanarak bandın çevresini ve uzunluğunu bulmayı geliştirdim. Pİ sayısını kullanarak hesaplamalar yapıyorum ve net sonuçlar buluyorum. Diğer meslektaş arkadaşlarımın kullandığını görmedim. Sadece göz kararı ve tahmini olarak bu bant bana yeter ve yetmez gibi düşünceler ile hesaplıyorlar. Pi sayısını kullanmasını öğrettiğim arkadaşlar var ve kullanıyorlar. Pİ sayısını faydalı olacak herkesin kullanmasını isterim."

(MB-YE-AÖ)