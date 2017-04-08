Pi Sayısı'Nı Barış Manço'nun Şarkısıyla Öğretti - Van

YUSUF SOYALP - Van'da müzik öğretmeni Ümit Durak, pi sayısını, yazdığı sözleri Barış Manço'nun "Kara Sevda" şarkısına uyarlayarak öğrencilere öğretti.



İpekyolu ilçesindeki İMKB Fen Lisesinde müzik öğretmenliği yapan Durak, öğrencilere matematik derslerinde de yardımcı olmak istedi. Okulun matematik öğretmenlerinden pi sayısının temel özelliklerini öğrenen Durak, bu sayıya ilişkin yazdığı sözleri, Barış Manço'nun "Kara Sevda" şarkısına uyarladı.



Durak, şarkıyı müzik derslerinde öğrencileriyle seslendirerek, onların pi sayısını öğrenmesini sağladı.



"Pi sayısı korosu oluşturduk"



Durak, AA muhabirine, öğrencilik yıllarında matematik konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi.



Aynı sıkıntıyı öğrencilerinin yaşamasını istemediğini dile getiren Durak, öğrencileriyle görüştüğünü ve en fazla sıkıntı yaşadıkları konulardan birinin pi sayısı olduğunu öğrendiğini bildirdi.



Bunun üzerine şarkıyı hazırladığını anlatan Durak, şöyle devam etti:



"Şarkıyı dinledikten sonra öğrencilerde matematiğe karşı sempati oluştu. Öğrenciler üzerinde bu kadar etkili olacağını hiç hayal etmemiştim. Şarkı öğrencilerimizi hem eğlendirdi hem de pi sayısını öğretti. Daha önce de okulun yaptığı bir projeyle müzik ve matematiğin iç içe olduğunu ortaya koymuştuk. Müziğin eğlenceli ritmik havasından faydalanarak matematiği sevdirebiliriz. Matematiği ritmik hale getirebilirsek ve buna bir de dans eklersek gerçekten de matematik neden sevilmesin? Biz de bu sevgiyi artırmak için pi sayısı korosunu oluşturduk."



"Matematik daha zevkli hale geldi"



Öğrencilerden Berrin Kayakeser ise yapılan çalışmanın hem zevkli hem de öğretici olduğunu ifade etti.



Şarkı sayesinde matematiğe ilginin arttığını vurgulayan Kayakeser, "Hazırlandığımız Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda bize çok katkısı olacak. Müzik sayesinde matematikte daha aktif oldum." dedi.



Öğrencilerden Nisa Nur Uvaçin de bu şarkının matematik dersine katkı sunduğunu ifade ederek, "Bu şarkıyla pi sayısını kalıcı olarak öğreniyoruz. Müzikle hafızamızda kalması daha kolay oldu. Bu müzik sadece bize değil, bizden sonra kardeşlerimize de matematiği sevdirecektir." diye konuştu.



Şarkının sözleri



Müzik öğretmeni Durak'ın yazıp "Kara Sevda" şarkısına uyarladığı sözler ise şöyle:



"Dairenin DNA'sı, bazen kimlik numarası bitmek bilmez sırası/Bil bakalım sana neyden bahsediyorum? Pi sanki, pi sanki, pi sanki/Arşiment'in gözdesi, Mısır Babil göçmesi sayıların haznesi/Bil bakalım sana neyden bahsediyorum. Pi sanki, pi sanki, pi sanki/Pi sayısı, pi sayısı ne kadar sonsuza gidebilirsin ki?/Pi sayısı, pi sayısı her şeyi bu kadar bilebilir ki?/Kolaylık oldun, sonsuzluk sundun tüm insanlık alemine/Değerli oldun, adını koydun 3,14 tarihine/Çevrenin çapa oranı, Bellard'ın uzun bulanı, küsuratın kralı/Bil bakalım sana neyden bahsediyorum. Pi sanki, pi sanki, pi sanki/İpekyolu Fen Lisesi, bu sayının tiryakisi, sabah akşam görüyor/Bil bakalım sana neyden bahsediyorum. Pi sanki, pi sanki, pi sanki/Pi sayısı, pi sayısı ne kadar sonsuza gidebilirsin ki?/Pi sayısı, pi sayısı her şeyi bu kadar bilebilir ki?/Kolaylık oldun, sonsuzluk sundun tüm insanlık alemine/Değerli oldun, adını koydun 3,14 tarihine."