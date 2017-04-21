Pi'nin Yaşamı'nda Hayal Kırıklığı Yaratan Montaj Sahnesi
Dünya çapında başarı yakalayan Pi'nin Yaşamı filminin bilgisayar efekti kullanılmamış ham görüntüsü, görenleri hayal kırıklığına uğratıyor.
Fantastik konusuyla milyonları beyaz perdeye taşıyan ve dünya çapında başarı yakalayan Pi'nin Yaşamı'nda kullanılan efekti anlatan bir kare görenleri şaşkına çeviriyor.
ÇEKİMLER HAVUZDA YAPILMIŞTI
Okyanusun ortasında küçük bir teknede kaplanla birlilkte yaşam mücadelesi veren küçük bir çocuğun hikayesinin anlatıldığı filmde çekimlerin havuzda yapıldığı anlaşılıyor.
TEKNOLOJİNİN GÜCÜ
Görüntünün ham hali ile bilgisayar efektli halini görenler teknolojinin önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor.
İşte o iki görüntü;
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