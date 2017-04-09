Phusion Nedir?

Eczacılık sektörünün temsilcilerini bir araya getiren Phusion Eğitim Danışmanlık, Dedeman Otel'de gerçekleştirdiği buluşmada, sektöre kattıkları yeni modelleriyle dikkat çekti. Wise TV'ye konuşan Phusion Eğitim Danışmanlık Yönetici Ortağı Fikret Küçükkoyuncu, eczacılık sektörünün gelecekte karşılaşabileceği sorunlara yönelik çözüm önerilerinden ve sektöre kazandırdıkları gelişim modellerinden bahsetti.



PHUSİON: ECZACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ BİR MODEL



Eczanelerin bireysel yapılarını koruyarak, profesyonel bir yönetim ve iş geliştirme desteğiyle geleceğe çok daha güvenle bakmalarını sağlama amacıyla ve sektörün tüm oyuncularının bundan fayda sağlayabileceği bir eczane birlikteliği projesini hayata geçirdiklerini belirten Phusion Eğitim Danışmanlık Yönetici Ortağı olan Fikret Küçükkoyuncu, "Phusion tüketicilerin eczane içerisinde alışveriş deneyimini daha iyi yaşayabileceği çok daha etkili bir danışmanlık hizmeti alacağı bir eczane hayal ediyor. Bunu yapmak için de birtakım hizmetler sunuyor eczanelere. Bu hizmetler; mağazacılık, perakendecilik anlamında yani eczanenin tüketici ile temasta olduğu tüm alanlarda görsel yönetim, kategori yönetimi, fiyatlandırma stratejileri, tematik aktivitelerin çok daha nitelikli olmasını amaçlıyor. Bu anlamda eczaneleri yönlendiriyor ve geliştiriyor." dedi.



ECZACILIK AKADEMİSİ KURULUYOR



Eczacılık sektörünün kurucu oyuncuları olan firmalarla birlikte ciddi bir eğitim akademisi planladıklarını belirten Küçükkoyuncu, "Teknisyen arkadaşların medikal bilgi seviyesini, iletişim becerilerini ve satış becerilerini arttıracak bir akademi kuruyoruz. Önümüzdeki dönemde de katılım belgesi olan düzenli bir kadrosu olan eğitim akademisini sektöre sunuyor olacak." dedi. Öte yandan eczanelerin arka tarafındaki işletme yönetimini çok daha iyi hale getirebilmek için eğitim projeleri geliştirdiklerini söyleyen Küçükkoyuncu, "Finansal danışmanlık ve ekip performans yönetimi gibi hizmetleri de eczanelere sunarak onları farklılaştırmaya ve işleyişlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Beraber teşhir ve satış aktiviteleri yaparak, ortak bir satın alma platformu oluşturuyoruz. Firmalarla bir kazan kazan modeli, bir iş birliği ve iş ortaklığı kurarak pazarı ve kategorileri büyüterek, eczaneleri gelecekte oluşabilecek farklı rekabet alanlarından güçlü kılacak bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.