Phusion Modelinin Eczacılık Sektörüne Faydaları

Wise TV'ye konuşan Phusion Eğitim Danışmanlık Yönetici Ortağı Fikret Küçükkoyuncu, Phusion modelinin eczacılık sektörüne sağlayacağı faydalar hakkında bilgi verdi.



Eczacılık sektörünün, geçmişte reçeteli ilaca bağlı bir iş modelinden, gelecekte reçetesiz ve ilaç dışı ürünlerin ağırlıkta olduğu bir sürece doğru evrildiğini vurgulayan Küçükkoyuncu, "Geçmişte sadece sorunca cevap verilen bir danışmanlık modelinden, gelecekte proaktif bir yaklaşımla insanların ihtiyaçlarının ortaya çıkarıldığı ve daha geniş bir çerçevede danışmanlık yapıldığı bir modele doğru evriliyor. Geçmişteki taşıdığı portföy sınırlılığını düşünürsek, gelecekte daha fazla portföy çeşidiyle ve çok daha iyi bir sergileme ile yapılacak bir eczane modelini hayal ediyoruz. Geçmişte karlılık ve stok yönetiminin hiç önemsenmediği ya da daha az önemsendiği bir modelden,bunun verimlilik esaslı rekabet odaklı bir yaklaşımdan dolayı çok daha ciddiye alındığı ve detaylı bir şekilde takip edildiği bir eczane dönüşümüne eşlik ediyoruz. Tüketicinin algıladığı, görsel olarak kurumsal ve alışveriş deneyimi yaşayabileceği, hızlı algılayabileceği ve kolayca alışveriş yapabileceği eczanelere doğru hareket ediyoruz. Kısacası eskiden sadece konuşarak ürünü alabildiği bir modelden, kendi kendine de alışveriş yapabileceği bir modele doğru evrildiği bir süreçten bahsediyoruz." dedi.