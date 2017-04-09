Phusion'ın Eczacılık Sektörü Açısından Önemi

Wise TV'ye konuşan Phusion Eğitim Danışmanlık Yönetici Ortağı Fikret Küçükkoyuncu, Phusion'ın eczacılık sektörü açısından neden önemli olduğu hakkında detaylı bilgi verdi.



Eczanelerin kurumsallaştığı ve profesyonelleştiği için çok daha organize bir hizmet vermeleri gerektiğini vurgulayan Phusion Eğitim Danışmanlık Yönetici Ortağı Fikret Küçükkoyuncu, organizeyi şöyle açıkladı: "Müşterilerin beklediği alışveriş ortamını sunabilecek bir model aslında. Bu bir birliktelik projesi. Eczaneler bir araya gelip, tüketicilerine daha iyi bir hizmet verebilmek için güçlerini birleştiriyorlar. Bu çerçevede bir profesyonel şirketin çatıcı altında bir araya geliyorlar. Bu profesyonel şirket bu eczanelerin dönüşümü için onlara danışmanlık hizmeti veriyor. Öte taraftan ortak satış aktiviteleri ve pazarlama aktiviteleri yaparak, tüketicilerine eczanelerde yepyeni sürpriz ve portföy seçenekleri sunmak için bir platform yaratıyorlar."