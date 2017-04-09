Phusion Eğitim Lansmanı

Wise TV'ye konuşan Phusion Eğitim Danışmanlık Yönetici Ortağı Fikret Küçükkoyuncu, Phusion lansmanıyla nasıl bir fayda sağlamayı amaçladıklarını anlattı.



Dedeman Otel'de gerçekleşen Phusion lansmanıyla birlikte bugünün eczacılığın geleceği ile ilgili yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Phusion Eğitim Danışmanlık Yönetici Ortağı Fikret Küçükkoyuncu, "Phusion bir eczane birlikteliği ve kurumsal iletişim danışmanlık projesi. Amacımız eczaneleri gelecekteki süreçlere hazırlamak, rekabetçi avantajlarını arttırabilmek. Tüketicilere alışveriş deneyimi sunabilen ve çok daha iyi danışmanlık hizmeti sunabilen eczaneler oluşturabilmek. Bunun firma tanıtım ayağında toplandık. Firmalara Phusion'ın vizyonunu, misyonunu, gelecek amaçlarını, onlara ve sektöre ne tür katkılar sunacaklarını anlatmak için bu toplantıyı yaptık. Hem eczanelere hem de sektöre hizmet eden firmalara faydalı olacağını düşündüğümüz bir proje Phusion." dedi.