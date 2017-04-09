Pforzheim'da Tsm Konseri Türk ve Almanları Bir Araya Getirdi

Pforzheim Klasik Türk Musikisi Topluluğu tarafından verilen konser Türkleri ve Almanları buluşturdu.



Pforzheim Klasik Türk Musikisi Topluluğu, Haidach Bürgerhaus'da hocaları Dr. Dahi Gözüm yönetiminde konser verdi.



Karlsruhe Başkonsolosu temsilen Çalışma Ataşesi vekili Osman Kaya, Baden Württemberg Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ayşe Kozakoğlu'nunda izlediği konseri çok sayıda Türk ve Alman Klasik Türk Müziği sevenler büyük bir beğeniyle dinledi.



Pforzheim'da Klasik Türk Musikisi Topluluğu'nun bu yılın ilk konserinde salon tamamen doldu. Şef Keman Dr. Dahi Gözüm, Ud Dr. Tolga Kıreli, Ney Nefi Akkaya, Kanun Oya Dobruca Kıreli ve Ritim saz da Nihat Borazan'ın sazları eşliğinde 30 kişilik topluluğun verdiği koro ve solo halinde geçen konserde genç yetenekler de (Ayşe Kınık, Bircan Zeh, Çiğdem Demir, İsmail Işık, Esra Sukes) Türk Müziğini icra etme fırsatını buldular.



Rumeli Türküleri ile başlayan konserin ilk bölümünde ise Musikimizin dünden bugüne ünlü bestecilerinden derlenen eserler solo ve koro halinde okunurken müzikseverler unutamayacakları bir müzik akşamı yaşamı yaşadılar. Konserin bitiminde sanatcılar ayakta alkışlandı. Hüzzam Peşrev ile başlayan konser Kemani Tatyos Efendi, Musa Sürreyya Bey, Mehmet Yürü, İbrahim Efendi, Mehmet Sadi Bey, Rüstü Şardağ, Şükrü Tunar, Hüseyin Mayadağ, ve Yesari Asım Duman gibi ünlü bestekarlar eserleri büyük bir ustalıkla icra edildi.



İkinci bölümde Türkiye'den konsere davetli sanatçı olarak gelen Ela Altın söylediği bir birinden güzel eserlerle, seyircileri Anadolu'nun ücra köşelerine giderek salonda buram buram Anadolu esintisine sahne oldu. Altın, Türk Sanat Müziği severlerin kulaklarının pasını silerek, büyük alkış aldı.



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