Pfizerliler bu sene Sahiplen!

Toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluğu vazgeçilmez bir değer ve gelenek haline getiren Pfizer Türkiye, çalışanlarının sadece şirketlerini değil, içinde bulundukları toplumu da sahiplenmelerini sağlamak için 5 yıldır Sahiplen! Günlerini organize ediyor.

Pfizer çalışanlarının işlerini sahiplenerek bir takım ruhu oluşturabilmeleri için Sahiplen! adlı bir çalışma kültürü geliştiren Pfizer, 1957'den bu yana yaşatılan bu kültürün bir yansıması olarak beş yıldır tüm dünyada Sahiplen! günleri organize ediyor. Sahiplen! Günü kapsamında her yıl sadece şirket ve çalışanlarının değil, şirketin içinde bulunduğu toplumun da sahiplenildiği çeşitli aktiviteler düzenleniyor, kurumsal sosyal sorumluluk bilinci 7'den 70'e paylaşılıyor ve yaşatılıyor.

Bu sene, Pfizerlilerin sağlık ve eğitim alanında çocukların hayatında fark yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği Sahiplen! Günü, Adana, Ankara, Gebze, İstanbul, İzmir ve Samsun'da çalışanların katılımı ile gerçekleşti.

Pfizerliler, Sahiplen! Günü kapsamında hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk aktivitelerini her seviyede sorumluluk alarak fikir aşamasından itibaren kendileri belirleyip geliştirdi. Kan bağışı yaparak hasta çocuklara destek oldu, çocuklar için demonte bisikletleri kurdu, çeşitli okullara kitap ve ilkyardım malzemesi bağışı yaptı, TEMA Vakfı gönüllüleriyle birlikte ziyaret ettikleri okulların bahçesini ağaçlandırdı ve çocuklara doğa eğitimi verdi, TEMA Vakfı'ndan eğitim alarak 500 fidan bağışı yaptı, TEMA'nın "Ağaç Kardeşliği" projesine bağış yaptı ve 50 öğrenciyle Belgrad Ormanı'nda tohum ekti ve orman dedektifi oldu, Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi oyun odasına oyuncak ve resim malzemesi bağışı yaptı, Ankara Akyurt Belediyesi iş birliğiyle "Pfizer Hatıra Ormanı" için ağaçlandırma çalışması yaptı ve Gebze'de "Karanlıkta Diyalog" aktivitesi ile görme engelli bir kişinin eşliğinde günlük hayatta görme engelli kişilerin yaşadıkları zorlukları deneyimledi.

Sosyal sorumluluk aktivitelerini takiben Pfizer'in merkez ofisinde bir araya gelen Pfizerliler Adım Adım Oluşumu'nun kurucularından Renay Onur'u dinleyerek sosyal sorumluluğu hayatlarının bir parçası haline getirmek için ipuçları aldılar. Renay Onur'un konuşmasını takiben düzenlenen panelde hayatlarında sosyal sorumluluğa yer açmış Pfizerliler tecrübelerini diğer çalışanlarla paylaşarak ilham kaynağı oldular.

Bu yıl Sahiplen! Günü'nde liderlik ruhuyla hayatlara dokunmak için çalışan Pfizerlilerin gerçekleştirdiği aktivitelerden bazıları şöyle:

Tüm Türkiye genelinde Kızılay'a kan bağışı yapıldı

Ankara, İzmir ve İstanbul'da okul ziyaretleri yapılarak kitap ve ilkyardım malzemesi bağışında bulunuldu

Adana'da ziyaret edilen okulların bahçesi TEMA Vakfı gönüllüleriyle birlikte ağaçlandırıldı ve öğrencilere doğa eğitimi verildi

İstanbul'da okullara gidilip çocuklarla demonte bisikletler kuruldu ve satranç turnuvasına katılındı

TEMA Vakfı'ndan çalışma alanları, yürütülen projeler, ağaçlandırma ve kırsal kalkınma faaliyetleri ile ilgili eğitim alındı ve 500 fidan bağışı yapıldı

TEMA Vakfı'nın "Ağaç Kardeşliği" projesine bağış yapıldı ve 50 öğrenciyle bir araya gelinerek Belgrad Ormanı'nda tohum ekimi ve orman dedektifliği yapıldı

Samsun'da On Dokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi oyun odasına oyuncak ve resim malzemesi bağışı yapıldı

Ankara Akyurt Belediyesi iş birliğiyle "Pfizer Hatıra Ormanı" için ağaçlandırma çalışması yapıldı

Gebze'de "Karanlıkta Diyalog" aktivitesi ile görme engelli bir kişinin eşliğinde günlük hayatta görme engelli kişilerin yaşadıkları zorlukları yansıtan bir çalışmaya katılındı

Pfizer Türkiye Genel Müdürü Elif Aral Sahiplenme! kültürü hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi: "Türkiye'de toplumsal fayda yaratmak için daha gideceğimiz çok yol, ulaşmak istediğimiz çok insan var. Bunu bilmek bizi yıldırmıyor, aksine motive ediyor. Pfizerliler olarak sahiplenmenin içimizde olduğunu her şeyden önce Sahiplen! kültürümüzü sahiplenerek gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bu kültürü, Pfizer'i ve birbirimizi sahiplenmekle başlayan, topluma yayılan ve etki yaratan kolektif bir sorumluluk bilinci olarak görüyoruz. Bu yıl 5 Nisan Sahiplen! Günü'ne her seviyede liderlik ruhuyla yaklaşarak, gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk aktivitelerinin fikir kıvılcımını kendimiz yaktık ve onları kendimiz şekillendirdik. Çünkü özünde sorumluluk üstlenebilme cesareti ve becerisi olan liderliğin, hepimizin, tüm Pfizerlilerin içinde var olduğunu biliyoruz. Hayatlara bu tutkuyla dokunmanın heyecanını yaşıyoruz."

Pfizer Türkiye Sağlık Politikaları ve Kurumsal İletişim Müdürü Seda Tamur Oğralı Sahiplen! Günü ile ilgili şunları söyledi: "Toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk Pfizer'in vazgeçilmez bir değeri ve geleneğidir. Pfizer Türkiye son 10 yılda sağlık ve eğitim alanında nakdi katkı ve ilaç desteği sağladı, 80 binden fazla kişinin hayatına dokundu. Biliyoruz ki sosyal sorumluluğun özü, tek tek her birimize birşeyleri değiştirme isteğini, cesaretini ve harekete geçme gücünü veren özsorumluluktur. Bu yıl da eğitim ve sağlık alanlarında gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk aktiviteleriyle hayatlara doğrudan dokunabilmenin gururunu yaşıyoruz. Beşinci Sahiplen! Günü'nde bir kez daha değişimi başlatmak için tek bir kişinin atacağı bir adımın bile çok büyük anlam ifade ettiğini gördük. Bunu içinde bulunduğumuz topluma da biraz olsun hissettirebildiysek ne mutlu bize."