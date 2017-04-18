Pfdk'dan Gaziantepspor'a Para Cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının erteleme maçında Gaziantepspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçta ev sahibi taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Gaziantepspor'a para cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Gaziantepspor'a, stada biletsiz seyirci almasından dolayı 100 bin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ise 20 bin lira olmak üzere toplamda 120 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.



Kurulun ayrıca, Gençlerbirliği ile oynanan maçta maraton alt tribününe giriş yapan ev sahibi taraftarların elektronik kartlarını, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir sonraki iç saha müsabakasında bloke ettiği bildirildi.