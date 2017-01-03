PFDK, Galatasaraylı Chedjou'ya 3 Maç Ceza Verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tuzlaspor maçında rakibinin kasığına basan Galatasaraylı Aurelien Chedjou'ya 3 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.

PFDK, Galatasaraylı Chedjou'ya 3 Maç Ceza Verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bugün yaptığı toplantı ile disiplin sevklerini karara bağladı.

Galatasaraylı Chedjou'ya 3 maçtan men cezası ile 13 bin TL para cezası verildi. Alınan kararlar şöyle:

GALATASARAY DA CEZA ALDI

"28.12.2016 tarihinde oynanan TUZLASPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasınd GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada, GALATASARAY A.Ş. sporcusu AURELİEN BAYARD CHEDJOU FONGANG'ın rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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